الخميس 27 فبراير 2025
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محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم على الطريق الإقليمي بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقى شخص من الفيوم مصرعه، وأصيب شخصين آخرين، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي، على الطريق الإقليمي بنطاق محافظه الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي الفيوم العام، تخت تصرف جهات التحقيق. 

 

تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي 

 وكان مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، تلقي إخطارا من غرفة عمليات إدارة النجدة، يفيد بتصادم سيارتين علي الطريق الإقليمي، في نطاق محافظه الفيوم، ووجود جثه ومصابين، وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، ما تسبب في تصادمهما ومصرع شخص وإصابة اثنين اخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير عن سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة المركبتين، ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بكل منهما، وتولي التحقيق.

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