مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم على الطريق الإقليمي بالفيوم

لقى شخص من الفيوم مصرعه، وأصيب شخصين آخرين، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي، على الطريق الإقليمي بنطاق محافظه الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي الفيوم العام، تخت تصرف جهات التحقيق.

تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي

وكان مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، تلقي إخطارا من غرفة عمليات إدارة النجدة، يفيد بتصادم سيارتين علي الطريق الإقليمي، في نطاق محافظه الفيوم، ووجود جثه ومصابين، وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، ما تسبب في تصادمهما ومصرع شخص وإصابة اثنين اخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير عن سبب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة المركبتين، ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بكل منهما، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.