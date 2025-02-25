القبض على سيدة حاولت التخلص من طفل سفاح في المقابر بالفيوم

عثر أهالي طامية بمحافظة الفيوم، علي طفل حديث الولادة ملقي بالمقابر، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي توجهت إلي مكان البلاغ، وتم نقل الطفل إلي مستشفي طامية المركزي لتلقي الرعاية اللازمة.

طفل رضيع وسط مقابر طامية في الفيوم

وكان مأمور مركز طامية تلقي بلاغا من أحد الأهالي، بأنه شاهد سيدة تلقي رضيعا حديث الولادة بمقابر مدينة طامية، وأدلي بأوصاف السيدة بالكامل، وبعد أن أثبتت التحريات صحة البلاغ، تم إخطار اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، توجهت مأمورية ضبط إلي منزل الفتاه التي تم التعرف علي هويتها من خلال توزيع الاوصاف علي المصادر السرية بالمركز، وتبين أنها " شهد. ع " 21 سنة، وألقي القرض عليها بمنزل والدها، وبمواجهتهما أقرت بأنها ألفت الطفل وسط المقابر للتخلص منه.

اعترافات الام بالواقعة

وجاء في أقوالها بمحضر التحقيق، أن والدتها التي تقيم بمركز طامية منفصله عن والدها الذي يقيم في مدينة بورسعيد، وهي تقيم بصحبة والدها، وتعرفت علي " محمد. ع " 23 سنة، من أبناء بورسعيد، وحملت منه سفاحا، وعندما حان موعد الولادة أشارت عليها شقيقتها بالتوجه الي والدتها في طامية، ووضع الطفل والتخلص منه وسط المقابر، حتي تخفي فضيحتها عن أهل منطقتها ببور سعيد.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وتم الغرض علي النيابة العامة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث طامية حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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