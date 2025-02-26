انطلاق المرحلة الخامسة لمبادرة بيع اللحوم بأسعار مخفضة في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، بداية من غد الخميس27 فبراير الجاري، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل محدودي الدخل.

سعر بيع الكيلو للمستهلكين

وأضاف محافظ الفيوم ، أن المبادرة تنفذها المحافظة، بالتعاون مع عدد من البرلمانيين، ورجال الأعمال، بإشراف كامل من مديريتي التموين والطب البيطري، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، لكل المراحل بداية من عملية شراء الماشية والنقل والذبح والبيع، لضمان مطابقة المعروض من اللحوم للمواصفات والاشتراطات الصحية.

جودة لحوم المبادرة

ولفت محافظ الفيوم، عن تحديد سعر 325 جنيهًا لبيع كيلو اللحوم البلدية الطازجة بجميع المنافذ ومحال الجزارة الشريكة بالمبادرة بالمرحلة الخامسة، التي ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، واللحوم المباعة من خلال المبادرة تعد من أجود أنواع اللحوم البلدية الطازجة، وأنه تم اختيار منافذ البيع بالقرب من مواقف سيارات الأجرة لضمان وصول المبادرة إلى أكبر عدد من أبناء المحافظة.

خريطة المنافذ للمشاركة في المبادرة

وتابع محافظ الفيوم، أن عملية البيع ستستمر بالمنافذ ومحال الجزارة الشريكة، يوم الخميس من كل أسبوع، حتى انتهاء كمية اللحوم المخصصة لكل منفذ، وسيتم تنفيذ المبادرة في أسبوعها الأول من المرحلة الخامسة من خلال 7 منافذ ومحال جزارة بمدينة الفيوم ومركز أبشواي، منها 6 منافذ بمدينة الفيوم، هي، جزارة صبري قرني، بمنطقة العبودي، وهايبر عرفة إخوان بمنطقة الحواتم، وهايبر غلاب بمنطقة السلخانة، وهايبر غلاب حمزاوي بالبارودية، وبشارع بطل السلام أمام المحكمة، وبالمسلة، وفي مركز أبشواي، هايبر عرفة إخوان بشارع الجمهورية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الدولة بتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها رفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وم تخصيص رقم 0842168043 والخط الساخن 114 لتلقي شكاوى المواطنين من أي مخالفات قد تتعلق بتنفيذ المبادرة.

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