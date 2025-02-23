الكرملين: روسيا منفتحة على مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا

أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن روسيا منفتحة على مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا.

وأوضح الكرملين أن الحوار بين بوتين وترامب واعد.

وتعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتزويد القوات الروسية بأسلحة وتقنيات أكثر حداثة، قبل يوم واحد من حلول الذكرى الثالثة للهجوم الشامل لموسكو لأوكرانيا.

تزويد القوات الروسية بأسلحة وتقنيات أكثر حداثة

وقال بوتين، اليوم الأحد، في رسالة بالفيديو بمناسبة "عيد المدافع عن أرض الآباء"، وهو أحد أهم الأعياد الوطنية في روسيا "أشكر جميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة على روحهم القتالية وتصميمهم على النصر".

ويطلق الكرملين رسميا على الغزو الروسي لأوكرانيا "العملية العسكرية الخاصة"

.وقال بوتين "اليوم، وفي سياق التغيرات السريعة في العالم، فإن مسارنا الاستراتيجي لتعزيز القوات المسلحة وتطويرها يظل دون تغيير".

وأضاف بوتين أن تزويد الجنود بأسلحة جديدة يمثل أولوية لروسيا بناء على الخبرة والمتطلبات في ساحة المعركة.

وتأتي تصريحات بوتين قبل مؤتمر صحفي كبير يعتزم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عقده اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يلخص الأوضاع على خط الجبهة.

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