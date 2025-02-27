صحة الدقهلية: مستشفى ميت سلسيل يستقبل جهاز أشعة مقطعية جديدا

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، عن وصول جهاز أشعة مقطعية من وزراة صحة لمستشفى ميت سلسيل لتحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.

صحة الدقهلية: مستشفى ميت سلسيل تستقبل جهاز أشعة مقطعية جديد

وأوضح مدكور، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واستمرارًا لجهود وزارة الصحة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

الجهاز الجديد يمثل نقلة نوعية في فحوصات الأشعة المتخصصة

كما لفت إلى الجهاز الجديد يمثل نقلة نوعية في فحوصات الأشعة المتخصصة تعزز من قدرات المستشفى، ويُعد إضافة هامة للخدمات الطبية بمستشفيات خط الشمال.

وأعرب وكيل الوزارة نيابة عن مديرية الشئون الصحية في الدقهلية ومستشفياتها، عن شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الرعاية العلاجية والدكتور محمد فوزي مساعد الوزير لشئون الأشعة، والدكتورة هاله مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأشعة بالوزارة لدعمهم المستمر.

استقبال 23 جهاز أشعة متنوع من وزارة الصحة

ومن المقرر أن يكون الجهاز متاحًا لخدمة المواطنين فور الانتهاء من تركيبه.

يشار إلى أن صحة الدقهلية قد أعلنت نهاية ديسمبر عن استقبال 23 جهاز أشعة متنوع من وزارة الصحة.

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