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وكيل تعليم الدقهلية يستقبل الطالبة الفائزة بالمركز الرابع في المسابقة الثقافية لذوي الاحتياجات الخاصة

تكريم الطالبة، فيتو
تكريم الطالبة، فيتو

استقبل اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية الطالبة آيه محمد كمال المقيدة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الفائزة بالمركز الأول علي مستوى إدارة غرب المنصورة التعليمية في مسابقه الرسم فئات خاصة، والمركز الرابع كاريكاتير على مستوى المديرية وتم تصعيدها للتصفية علي مستوى الجمهورية في المسابقة الثقافية ( فئات خاصة ).

أهدت الطالبة آية 2 بورتريه قامت برسمهما للسيد مدير المديرية

و قد أهدت الطالبة آية 2 بورتريه قامت برسمهما لمدير المديرية بمناسبة توليه مسئولية التعليم بمحافظة الدقهلية 
والذي أبدي إعجابه بموهبتها وتبادل معها بعض كلمات الترحيب والمودة بلغة الإشارة في لفتة أبوية حانية وفي حضور ولي أمر الطالبة والدكتور  وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة ريهام محمد عبد الغني 
مديرة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع
، نهى فتحي محمد موجهة الإعاقة السمعية بإدارة التربية الخاصة

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