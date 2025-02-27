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ثقافة وفنون

تايلور لوتنر يدافع عن سيلينا جوميز بعد السخرية من جسدها

تايلور وسيلينا جوميز،
تايلور وسيلينا جوميز، فيتو

دافع الممثل  تايلور لوتنر عن النجمة سيلينا جوميز، بعد التعليقات الساخرة من جسدها في منشور جديد عبر موقع  إنستجرام.

وقال تايلور لوتنر: "إنه عالم قاسٍ مليء بالكراهية.. لا يمكنك أبدًا إرضاء الجميع، ولا ينبغي لك ذلك.. في تجربتي، لا يجعل هذا الكلمات أقل إيلامًا، بل إنه يعيد تركيزك على ما يهم.. ومن المؤكد أنه ليس شكل أو لون أو مظهر جسدك.. تذكير يومي لنا جميعًا بعدم نسيان مدى جمالك من الداخل والخارج... وأن نكون أكثر لطفًا قليلًا".

وتعرضت النجمة سيلينا جوميز، لهجوم وسخرية، من جسدها، بعد خسارتها للوزن، وذلك خلال ظهورها في حفل توزيع جوائز ساج.

سيلينا جوميز وخطيبها يشتريان قصرًا بـ 35 مليون دولار

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، اشترت هي وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، قصرًا على الطراز الإسباني، في منطقة بيفرلي هيلز، بقيمة 35 مليون دولار.

وذكرت التقارير، أن القصر الجديد، يحتوي على 7 غرف نوم، و12 حمامًا، وكان مملوكًا سابقًا لمخرج هوليوودي كبير.

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خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو 

وأعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطبتها، للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.

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سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، مؤخرا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو أنه زير نساء ورجل لعوب.

وردت على الهجوم عليها، وعلى خطيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بالتعليق: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

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