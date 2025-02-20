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ثقافة وفنون

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

قصر سيلينا جوميز،
قصر سيلينا جوميز، فيتو

اشترت النجمة سيلينا جوميز، وخطيبها بيني بلانكو، قصرا مؤخرا، للعيش فيه.

ويضم القصر الجديد، العديد من غرف النوم، ومساحات خضراء كبيرة، تضم عدد من الزهور والأشجار، كما يحتوي القصر الجديد، على حمام سباحة، ونافورة عمالقة.

 

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سيلينا جوميز وخطيبها يشتريان قصرًا بـ 35 مليون دولار

كشفت تقارير صحفية، أن النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، اشترت هي وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، قصرًا على الطراز الإسباني، في منطقة بيفرلي هيلز، بقيمة 35 مليون دولار.

وذكرت التقارير، أن القصر الجديد، يحتوي على 7 غرف نوم، و12 حمامًا، وكان مملوكًا سابقًا لمخرج هوليوودي كبير.

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خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو 

وأعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطبتها، للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

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ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.

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سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، مؤخرا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو أنه زير نساء ورجل لعوب.

وردت على الهجوم عليها، وعلى خطيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بالتعليق: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

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