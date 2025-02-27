الثلوج تتسبب في قطع 7 طرق جبلية في لبنان

أفادت السلطات اللبنانية اليوم الخميس بأن الثلوج أدت إلى قطع سبعة طرق جبلية.

وقالت غرفة التحكم المروري التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي عيناتا – الأرز، وكفردبيان – حدث بعلبك، والعاقورة – حدث بعلبك، والهرمل – سير الضنية، والهرمل – القبيات ومعاصر الشوف – كفريا، وتنورين الفوقا – حدث الجبة.

منخفض جوي قطبي المنشأ

وتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي قطبي المنشأ أطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية اسم "آدم" وكان مصحوبا بكتل هوائية باردة أدت إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حيث لامست الثلوج ارتفاع الـ400 متر خاصة شمال البلاد.

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