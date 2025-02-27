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زوج يطعن زوجته أمام المارة بسبب خلافات بينهما بالمنوفية

زوج يطعن زوجته أمام
زوج يطعن زوجته أمام المارة بالمنوفية

أقدم زوج على طعن زوجته طعنتين إحداهما في الرقبة والأخرى بالبطن بسبب خلافات زوجية وتركها مسكن الزوجية، بمنطقة بحر سيف التابعة لمركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية، وتم نقل السيدة لمستشفى شبين الكوم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ضبط زوج قام بطعن زوجته بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم يفيد بإقدام زوج على طعن زوجته طعنتين إحداهما في الرقبة والأخرى في البطن أمام بحر سيف بدائرة قسم شبين الكوم.

 

وبالانتقال والفحص تبين قيام "أحمد ح.س" بطعن زوجته "جهاد.ب.م" أمام بحر سيف بدائرة قسم شبين الكوم بسبب تركها المنزل إثر خلافات زوجية، وتم ضبط الزوج وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية مستشفي شبين الكوم بحر سيف بالمنوفية شبين الكوم اخبار حوادث المنوفية

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