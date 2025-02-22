السبت 22 فبراير 2025
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محافظ المنوفية يفتتح معرض "أهلا رمضان" بشبين الكوم

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

 افتتح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم " بجوار المسجد العباسي "بنطاق حي غرب شبين الكوم، وسط إقبال كثيف وفرحة المواطنين، بحضور  طارق أبو حطب رئيس حي غرب شبين الكوم، المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى، الدكتور هاني شمس الدين مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمديرية  ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

 

 وتفقد المحافظ أجنحة المعرض والذي يضم منتجات ( الأرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات ) وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة، وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة والاطمئنان من المواطنين بالالتزام بالأسعار مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، موجهًا وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة للحالة العامة للمعارض وزيادة الكميات المعروضة من السلع لإتاحتها بصفة مستمرة أمام المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

 

معارض " أهلا رمضان "  

 وخلال افتتاحه للمعرض، قدم محافظ المنوفية خالص التهاني القلبية لشعب المنوفية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن افتتاح  معارض " أهلا رمضان "  تأتي تباعًا بكافة أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمات لأهالينا بهدف رفع العبء عن كاهلهم ومحاربة الغلاء وجشع التجار، لافتًا أننا مستمرون في إقامة المزيد من المعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتغطية كافة أرجاء المحافظة، مؤكدًا علي أنه تم تشكيل لجان من التفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور الميداني على جميع المعارض للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع وإعداد تقرير بذلك، وإستمع المحافظ لشكوي مواطنة من ناحية سلامون التابعة لمركز الشهداء تعول طالبة مقيدة بمدرسة النور للمكفوفين تتضرر من المصاريف والأعباء الدراسية  ، وعلي الفور أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية دعمًا لها ومراعاة لظروفها المعيشية الصعبة، مؤكدًا على أنه في خدمتهم ومكتبي مفتوح دائمًا وتحت أمركم في أي طلب.

الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق التام مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لمتابعة مدى توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين حفاظًا علي حقوقهم وحمايتهم ضد أي تلاعب.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية طوال شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة للمواطنين.

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