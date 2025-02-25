بسبب تسرب غاز، مصرع 4 عمال مغتربين في المنوفية

لقي 4 عمال مغتربين بمحافظة المنوفية مصرعهم، في حادث تسريب غاز بشقة سكنية بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، وتم نقل الجثامين لمستشفى السادات المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

اخطار مديرية الامن بالمنوفية

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع 4 عمال في حادث تسريب غاز داخل سكنهم.



وبالانتقال والفحص تبين مصرع البدري رمضان كامل 30 سنه من محافظة المنيا، وعلاء ابراهيم محمود كامل 30 سنه من محافظة سوهاج، وأحمد صلاح محمد أحمد 28 سنه من محافظة الأقصر، وأيمن السيد عبدالمجيد حامد 52 سنه من محافظة سوهاج، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى السادات المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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