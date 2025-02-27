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الكشف على 1032 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية 30 بصار بالدقهلية (صور)

قافلة طبية، فيتو
قافلة طبية، فيتو

 تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية والعلاجية المجانية، والتي أقيمت بقرية 30 بصار مركز بلقاس، واستفاد منها بالكشف وتلقي العلاج بالمجان 1032 مواطنًا، وأكد أنها تأتي بالتنسيق غوزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم.

تحويل 8 حالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات

 وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 8 حالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وإصدار 4 قرارات علاج على نفقة الدولة، وأكد على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.

القافلة ضمت 8 عيادات متخصصة متنوعة

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، أن القافلة ضمت 8 عيادات متخصصة متنوعة، كما تم إجراء 226  تحليلًا مختلفًا للمرضى، و101حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ 201 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وأقيمت على هامش القافلة 41 ندوة تثقيفيةبحضور 640 مترددًا.

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