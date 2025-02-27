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رياضة

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره زد اليوم الخميس في ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. 

بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك
بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز اليوم الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك وزد عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

ويبحث الزمالك عن العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة زد، وذلك عقب التعادل في آخر جولتين أمام بتروجت والأهلي بنفس النتيجة 1-1.

وكان نادي الزمالك قد تعادل في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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