الخميس 27 فبراير 2025
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حوادث

القبض على بلوجر شهيرة بتهمة الإساءة لإحدى الشركات العربية بالقاهرة

القبض على بلوجر شهيرة
القبض على بلوجر شهيرة في القاهرة، فيتو

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على بلوجر شهيرة  للتحقيق معها بشأن نشر محتوى اعتبر مسيئًا لإحدى الشركات العربية.

يأتي ذلك في إطار متابعة السلطات لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من عدم التعدي على حقوق الأفراد أو المؤسسات.

 

بلاغ يتهم البلوجر سوزي الأردنية بالاتجار في البشر

وعلى جانب آخر كان قد قدم محامي بالنقض بلاغًا للإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر يتهم البلوجر سوزي الأردنية بالاتجار في البشر.

وجاء في البلاغ أنه بعد إعلان البلوجر سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21  حتى 30 سنة بدون أي خبرة للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية وتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، وكأنه فخ للاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.

وقال البلاغ:" ما أشبه اليوم بالبارحة حيث كانت حنين حسام تروج لذات طبيعة الإعلان وتم الحكم عليها بالإدانة واليوم تكرر سوزي الأردنية ذات السلوك المريب والذي يحمل شبهة الاتجار بالبشر".

وأشار البلاغ إلى أن الدولة تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر طبقا للمادة 93 من الدستور  وماجرم بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار.

وأضاف البلاغ أن القانون يجرم أفعال كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بالبيع أو الشراء والتسليم داخل الحدود أو خارجها  سواء تم باستعمال العنف أو الاحتيال أو استغلال ضعف الضحية أو الوعد بالمال من أجل الاتجار بالغير.

وتابع:" لما كان إعلان سوزي الأردنية يحمل في ذاته كل تلك الأوصاف للجريمة الاتجار بالبشر وإساءة استعمال الإنترنت فطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق موسع حول حقيقة وظروف وملابسات واقعة إعلان توظيف سوزي الأردنية وطالب بعمل التحريات الأمنية  اللازمة واستصدار أمر بمنعها من السفر واتخاذ اللازم قانونا.

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بلوجر شهيرة الشركات العربية منصات التواصل الاجتماعي

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