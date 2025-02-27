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رياضة

باريس سان جيرمان يكتسح ستاد بريوشان 7-0 ويتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

كأس فرنسا، اكتسح باريس سان جيرمان مضيفه ستاد بريوشان بسبعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد “روازون بارك”، في ربع نهائي كأس فرنسا.

سجل سداسية باريس سان جيرمان وكل من جواو نيفيز في الدقيقة 16، وجونسالو راموس في الدقيقة 36

وفي الشوط الثاني زاد باريس جيرمان غلته التهديفية لستة أهداف عن طريق جونسالو راموس في الدقيقة 48 وديو في الدقيقة 55 ثم جونسالو راموس في الدقيقة 58، ثم مايولو في الدقيقة 66.

واختتم عثمان ديمبلي سباعية سان جيرمان في الدقيقة 85.

ويلتقي باريس سان جيرمان ستاد ريمس في الدور نصف النهائي من البطولة.

تشكيل ستاد بريوشان أمام سان جيرمان

دخل فريق ستاد بريوشان مباراته أمام باريس سان جيرمان بتشكيل مكون من:

فرانك لوستيس - لوماريه - أنغوا - كريستوف كربرات - بودين - دياكتيه - بيجين - يوب - زاخريان - جوميز ميلارد - جانو.

مباراة يتاد بريوشان أمام باريس سام جيرمان، فيتو
مباراة ستاد بريوشان أمام باريس سان جيرمان، فيتو

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستاد بريوشان

دخل فريق باريس سان جيرمان مباراته أنام ستاد بريوشان في كأس فرنسا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – باشو – نونو مينديش.

خط الوسط: فابيان رويز – جواو نيفيس – فيتينيا.

خط الهجوم: دوي – ديمبيلي – باركولا.

 

تألق باريس سان جيرمان

ويواصل فريق باريس سان جيرمان أداءه القوي في مختلف المسابقات، حيث يسعى لتعزيز مسيرته في كأس فرنسا، فبعد سلسلة من الانتصارات المتتالية التي بلغت 8 انتصارات في جميع المسابقات، يتطلع الفريق الباريسي إلى مواصلة هيمنته على الساحة الفرنسية والتأهل إلى المربع الذهبي للكأس.

 

الفائز يواجه ستاد ريمس بنصف النهائي

الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وبريوتشين سيواجه فريق ستاد ريمس في نصف نهائي كأس فرنسا، في مواجهة ستكون أكثر تحديًا في حال تأهل الفريق الباريسي إلى المربع الذهبي.

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كأس فرنسا باريس سان جيرمان ستاد بريوشان استاد “روازون بارك” جونسالو راموس ديمبيلي أشرف حكيمي ستاد ريمس

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