الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

سرقة الهواتف المحمولة
سرقة الهواتف المحمولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بمدينة نصر.

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كان مدير أمن القاهرة تلقي إخطارا يفيد بتمكن أجهزة الأمن، من  ضبط تشكيل عصابى مكون من (3عاطلين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر  تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".

 

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد من وقائع السرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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