الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة بتهمة تلقي رشوة

تجديد حبس
تجديد حبس

قررت جهات التحقيق، تجديد حبس رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بتلقى رشوة 3 ملايين جنيه.

ضبط المتهمين بإدارة محطة بث تلفزيوني لفك شفرات القنوات الفضائية بالمنتزه

مقتل محامٍ في ساحل سليم

وكانت في وقت سابق، قد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة لتواطئه مع بعض المقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات بنطاق محل إشرافه والتغاضي عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم، وتقاضيه رشاوى مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه، وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارا بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة.

متابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة

ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الدائمة لرئيس الجمهورية بمتابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة على مستوى الجمهورية وتحقيق حوكمة الإجراءات وضمان جودة التنفيذ.

تشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة

وجاء ذلك بالتنسيق مع مسئولي وزارة الإسكان وتم إيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة وتشكيل لجنة لمراجعة الأعمال المسندة لتلك الشركات وتأكيد جودة التنفيذ على الطبيعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة تلقى رشوة الرقابة الإدارية وزارة الاسكان لرقابة الإدارية رشوة

مواد متعلقة

ضبط المتهمين بإدارة محطة بث تلفزيوني لفك شفرات القنوات الفضائية بالمنتزه

مقتل محامٍ في ساحل سليم

حملة أمنية لضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

رادارات المرور تلتقط 810 مخالفات التحدث في الهاتف أثناء القيادة أعلى الطرق

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

القبض على سائق لقيامه بالتحرش بسيدة أجنبية فى قصر النيل

الحماية المدنية تستقبل طلبة المدارس للتعرف على جهود حماية الأرواح والممتلكات

القبض على شخصين بتهمة غسل 110 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد في كأس ملك إسبانيا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025

وزير المالية: دعم إضافي على بطاقات التموين بقيمة 125 جنيها للفرد و250 للفردين

وفقا للدرجات، وزير المالية يكشف حجم الزيادة في مرتبات موظفي الحكومة

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

وزير المالية يعلن زيادة المعاشات بدءًا من يوليو المقبل

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة تأجيل امتحانات مارس 2025 بسبب رمضان

منوعات

المزيد

عملية جراحية دقيقة تنقذ حياة قط تعرض لحادث سيارة (صور)

بعد فوزها بجائزة صناع الأمل، سمر نديم تحكي قصتها في دعم الحالات الإنسانية

ويليام وكيت في أول زيارة إلى ويلز بعد تشخيصها بالسرطان

كوريا الشمالية تستقبل السياح الغربيين للمرة الأولى منذ 5 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

الكندوز يتراجع 24 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الأربعاء 26-2-2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم زيارة أضرحة آل البيت والتبرك بها

كيف نحقق أعلى درجات الروحانية في رمضان؟، أسامة قابيل يجيب

كيف نجدد النية مع الله قبل شهر رمضان؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية