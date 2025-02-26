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رياضة

لايبزيج يفوز على فولفسبورج بهدف نظيف في كأس ألمانيا

لايبزيج الألماني،
لايبزيج الألماني، فيتو

كأس ألمانيا، فاز فريق لايبزيج علي نظيره فريق فولفسبورج، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من كأس ألمانيا.

وسجل لايبزيج هدف الفوز عن طريق لاعبه سيسكو في الدقيقة 69 من ركلة جزاء. 

وبتلك النتيجة يتأهل فريق لايبزيج للدور نصف النهائي من بطولة كأس ألمانيا. 

 

تشكيل لايبزيج أمام فولفسبورج 

وجاء تشكيل لايبزيج أمام فولفسبورج كالتالي: 

تشكيل فولفسبورج أمام لايبزيج

دخل فريق فولفسبورج مباراته أمام لايبزيج في الدوري الألماني بتشكيل مكون من:

وكان لايبزيج صعد للدور ربع النهائي بعدما أقصي فريق فرانكفورت بنتيجة 3-0 في دور الـ16. 

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لايبزيج فولفسبورج كأس ألمانيا فرانكفورت

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