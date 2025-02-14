الدوري الألماني، لايبزيج يسقط في فخ التعادل أمام مضيفه أوجسبورج

الدوري الألماني، سقط فريق لايبزيج في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أوجسبورج، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الألماني.

وكان جيس ثورب، المدير الفني لفريق أوجسبورج الألماني، أعلن تشكيلة فريقه أمام لايبزيج.

تشكيل أوجسبورج أمام لايبزيج

دخل فريق أوجسبورج مباراته أمام لايبزيج في الدوري الألماني بتشكيل مكون من:

فين داهمين - كريسلاين ماتسيما - جيفري جوفلوف - سيدريك زيسيجر - ماريوس فولف - كريستيان ياكيتش - فرانك أونيكا - ديميتريس جيانوليس - فيدريك ينسين - صامويل إسيندي - الكسيس كلود موريس.

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة، رفعت رصيد أوجسبورج إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين ارتفع رصيد لايبزيج إلى 38 نقطة أبقت عليه في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني.

أوجسبورج، فيتو

تشكيل لايبزيج أمام أوجسبورج

دخل فريق لايبزيج مباراته أمام أوجسبورج بتشكيل مكون من:

بيتر جولاشي - لوكاس كلوسترمان - لوتشاريل جيرتيرويدا - كاستيلو لوكيبا - ريدل باكو - كيفين كامبل - أمادو حيدارا - ديفيد راوم - كريستوف بومجارتنر - بنيامين سيسكو - تشافي سيمونز.

تاريخ مواجهات أوجسبورج ولايبزيج

تاريخيًّا، يمتلك لايبزيج تفوقًا واضحًا على أوجسبورج،⁢ حيث لم يتمكن⁣ الأخير من تحقيق الفوز في آخر 16 مباراة جمعت بين الفريقين.ومع ذلك، كرة القدم لا تعترف ⁤بالماضي، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة.

غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين

كلا الفريقين دخل مباراة اليوم بغيابات مؤثرة بسبب⁢ الإصابات، حيث افتقد لايبزيج⁣ خدمات كل من بنيامين هنريش، وأسان أويراوجو، وتشافر شلاجر، ويوسف بولسن، بينما غاب عن أوجسبورج ستة لاعبين على الأقل.

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