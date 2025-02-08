بوروسيا دورتموند يسقط أمام شتوتجارت 1/2 في الدوري الألماني

خسر فريق بوروسيا دورتموند أمام نظيره شتوتجارت، بهدفينن مقابل هدف في إطار منافسات الأسبوع الحادي والعشرين، من مسابقة الدوري الألماني .

وسجل اهدف فريق شتوتجارت كل من: والديمار أنتون لاعب بوروسيا دورتموند في مرماه في الدقيقة 50، ويوليان تشابوت في الدقيقة 61.

بينما جاء هدف فريق بروسيا دورتموند الوحيد اللاعب جوليان براندت في الدقيقة 81.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت

وجاء تشكيل فريق بروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، إيمري تشان، أنتون، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر، باسكال جروز، كريم أديمي، جوليان براندت، جيمي بينو غيتيز.

خط الهجوم: سيرهو جيراسي.

ترتيب بوروسيا دورتموند وشتوتجارت في الدوري الألماني

ويحتل فريق بروسيا دورتموند المركز الـ 11 برصيد 29 نقطة، بينما يحتل شتوتجارت المركز الرابع برصيد 35.

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