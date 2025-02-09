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رياضة

لايبزيج بـ10 لاعبين يفوز على سانت باولي 0/2 في الدوري الألماني

لايبزيج وسانت باولي،
لايبزيج وسانت باولي، فيتو

انتهت مباراة فريق لايبزيج مع ضيفه فريق سانت باولي بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأحد، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الألماني - البوندسليجا.

سجل هدفي لايبزيج أمام سانت باولي، بنيامين سيسكو وتشافي سيمونز في الدقيقتين 10 و35.

وتعرض ويلي أوربان مدافع لايبزيج للطرد في الدقيقة 69.

 

تشكيل لايبزيج ضد سانت باولي

حراسة المرمى: بيتر جولاكسي.

خط الدفاع: لوتشارل جيرترويدا، ويلي أوربان، كاستيلو لوكيبا، دافيد راوم.

خط الوسط: كيفن كامبل، أمادو هايدارا، ريدل باكو.

خط الهجوم: تشافي سيمونز، بنيامين سيسكو، أنطونيو نوسا.

 

تشكيل سانت باولي أمام لايبزيج

حراسة المرمى: نيكولا فاسيلج.

خط الدفاع: هاوكي واهل، سياب فان دير هايدين، ديفيد نيميث، فيليب تريو.

خط الوسط: جاكسون إيرفين، جيمس ساندز، كارلو بوخلفة، إيريك سميث.

خط الهجوم: نوح فايسهوبت، جوهانيس إيجيستين.

 

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