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رياضة

ليفركوزن يحقق ريمونتادا مثيرة ويطيح بكولن خارج كأس ألمانيا

فريق باير ليفركوزين،
فريق باير ليفركوزين، فيتو

كأس ألمانيا، حقق باير ليفركوزن فوزًا صعبًا أمام نظيره كولن، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب باي أرينا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس ألمانيا.

تقدم كولن عن طريق اللاعب داميون داونز في الدقيقة 45، ثم عزز ماينا نقدم كولن بهدف ثاني في الدقيقة 54.

انتفض بعدها باير ليفركوزن وحقق ريمونتادا مثيرة بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق 61' باتريك شيك في الدقيقتين 61 و90، قبل أن يخطف بونيفيس هدف الفوز لليفركوزن في الدقيقة 98. 

بهذه النتيجة تأهل باير ليفركوزن للدور نصف النهائي من كأس ألمانيا، بينما ودع كولن المنافسات.

 

تشكيل باير ليفركوزين أمام كولن

ودخل فريق باير ليفركوزن مباراته أمام كولن بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماني كوفاش.

الدفاع: فيصل تابسونا، جوناثان تاه، نوردي موكيلي.

الوسط: جريمالدو، جرانيت شاكا، إسيكييل بالاسيوس، جيريمي فريمبونج.

الهجوم: فلوريان فيرتز، إيمي بوينديا، باتريك شيك.

تشكيل ليفركوزن

 

تشكيل ليفركوزن

ويدافع فريق باير ليفركوزن على لقب البطولة المحلية والتي يحمل لقبها بجانب بطولة الدوري الألماني الممتاز البوندزليجا.

ويسعى كلا الفريقين إلى الفوز وتخطى منافسه للتأهل إلى نصف نهائي الكأس، حيث تمثل المباراة تحديًا كبيرًا ويسعى ليفركوزن لمواصلة الأداء القوي هذا الموسم، بينما يتطلع كولن لإحداث المفاجأة والتأهل على حساب خصم قوي.

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كأس ألمانيا باير ليفركوزن كولن ملعب باي أرينا داميون داونز باتريك شيك

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