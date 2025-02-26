منتخب الشباب يختتم تحضيراته لودية سبورتنج (صور)

منتخب الشباب، اختتم منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥، تدريباته مساء اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الفريق الأول بنادي سبورتنج فى الثالثة عصر غد الخميس بمشروع الهدف في إطار تحضيراته للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٠ عامًا المقرر إقامتها في كوت ديفوار أبريل المقبل.

تفاصيل معسكر منتخب الشباب

وكان المنتخب الذى يقوده الكابتن أسامة نبيه المدير الفني قد انتظم فى معسكر مفتوح منذ عشرة أيام، وتم تقسيم المعسكر إلى فترتين؛ الفترة الأولى كانت للوجوه الجديدة التي لم تحصل على فرصة للكشف عن امكانياتهم واستمرت لمدة ثلاثة أيام واختتمها المنتخب لخوض تجربة مثمرة مع الفريق الأول بنادي أول ايجيبت وتم ضم العناصر المتميزة إلى الفترة الثانية التي بدأت منذ أسبوع وشهدت انضمام القوام الرئيسي والذى خاض يوم الاحد الماضي ودية مع الفريق الأول لنادى لافيينا فاز فيها المنتخب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وشهد المباراة الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة رفقة الكابتن حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب.

أسامة نبيه يشيد بمعسكر فبراير

وأشاد الكابتن أسامة نبيه بالمعسكر مؤكدا أنه مثمر وشهد ظهور عدد كبير من العناصر المتميزة ووضح ارتفاع معدل الانسجام فى صفوف الشباب مشددا على أن البقاء فى المرحلة القادمة للأكفأ والأكثر قتالا واقناعا من حيث الإمكانيات الفنية والمهارية والخططية لأن المعترك الافريقي يحتاج لكتيبة من المحاربين الابطال وأنه حريص كل الحرص خلال عملية بناء هذا الجيل على التفتيش عن اللاعب المقاتل، مؤكدا أنه يثق تماما فى قدرات لاعبيه وامكاناتهم العالية وأنه متفائل بهم الى اقصي درجة فى البطولة القادمة.

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