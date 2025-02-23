منتخب الشباب مواليد 2005 يواجه " المحليين" الثلاثاء

منتخب الشباب، اتفق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، مع وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين، في إطار استعدادات كل منهما لإرتباطاته الرسمية خلال الفترة المقبلة

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المحليين

وحدد الثنائي أسامة نبيه ووائل رياض يوم الثلاثاء المقبل 25 فبراير الجاري، موعدا لإقامة المباراة الودية بين منتخبي الشباب والمحليين

وائل رياض المدير الفني لمنتخب المحليين، فيتو

منتخب الشباب يفوز على لافيينا وديا

فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2005 على الفريق الأول بنادي لافيينا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي.

شهد المباراة الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة رفقة الكابتن حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب.

منتخب الشباب يستعد لأمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، لخوض منافشات بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار في الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين

أما منتخب المحليين بقيادة وائل رياض، فيستعد لمواجهة نظيره جنوب إفريقيا يوم 28 فبراير الجاري، في لقاء الذهاب بالمرحلة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، المقرر إقامتها في أغسطس 2025

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