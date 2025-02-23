الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الشباب مواليد 2005 يواجه " المحليين" الثلاثاء

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، اتفق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، مع وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين، في إطار استعدادات كل منهما لإرتباطاته الرسمية خلال الفترة المقبلة 

موعد مباراة منتخب الشباب أمام المحليين

وحدد الثنائي أسامة نبيه ووائل رياض يوم الثلاثاء المقبل 25 فبراير الجاري، موعدا لإقامة المباراة الودية بين منتخبي الشباب والمحليين 

وائل رياض المدير الفني لمنتخب المحليين، فيتو
وائل رياض المدير الفني لمنتخب المحليين، فيتو

منتخب الشباب يفوز على لافيينا وديا

فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2005 على الفريق الأول بنادي لافيينا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي.

شهد المباراة الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة رفقة الكابتن حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب.

منتخب الشباب يستعد لأمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، لخوض منافشات بطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار في الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين

أما منتخب المحليين بقيادة وائل رياض، فيستعد لمواجهة نظيره جنوب إفريقيا يوم 28 فبراير الجاري، في لقاء الذهاب بالمرحلة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، المقرر إقامتها في أغسطس 2025 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب الشباب مواليد 2005 أسامة نبيه وائل رياض منتخب المحليين جنوب أفريقيا علاء نبيل

مواد متعلقة

منتخب الشباب يفوز على لافيينا 4-3 وديا

منتخب المحليين يدخل أول معسكراته غدا استعدادا لجنوب إفريقيا

تأكيدا لـ "فيتو"، اتحاد الكرة يعين وائل رياض مديرا فنيا لمنتخب المحليين

أسامة نبيه يختار 35 لاعبا ضمن القوام الرئيسي لمنتخب الشباب

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024/2025

نجيب ساويرس يكشف مصير الدولار الفترة المقبلة في حال عدم تخفيض سعر الفائدة

مو صلاح VS عمر مرموش، شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر بالدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

بيان ناري من عبد الواحد السيد ردا على تصريحات أمير عزمي مجاهد وأنباء إقالته

منصة FBC، «المستريح الأون لاين» يستولي على 6 مليارات دولار من مليون شخص

بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ15

فتح ضريح مبارك الثلاثاء المقبل لاستقبال الزائرين في الذكرى الخامسة لوفاته

منوعات

المزيد

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

فرنسا تسجل أكبر طبق فوندو جبن مذاب في جينيس

مصرع طفل أمريكي بسبب تحدي خطير على الإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد 23/5/2025

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم حال وجود رفقة مأمونة (فيديو)

تفسير رؤية الترزى في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية والعائلية

المزيد
الجريدة الرسمية