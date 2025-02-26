الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على نيوكاسل بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق ليفربول على نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف ليفربول في شباك نيوكاسل يونايتد، دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 11 بعد انطلاقة سريعة على الجبهة اليسرى عن طريق لويس دياز أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها سوبوسلاي بتسديدة أرضية مباشرة سكنت الشباك.

بعدها نشط لاعبو نيوكاسل يونايتد لاعادة ترتيب الصفوف داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف المبكر لصالح ليفربول.

وفي الدقيقة 22، كاد ليفربول يضاعف تقدمه بعد هجمة مرتدة سريعة بانطلاقة عن طريق ديوجو جوتا خلف مدافعي نيوكاسل يونايتد أنهاها بمحاولة تمريرة كرة عرضية إلى محمد صلاح المواجه للمرمى لكن المدافع لويس هال تدخل في الوقت المناسب وتمكن من انهاء الخطورة.

وفي الدقيقة 31، رد نيوكاسل بمحاولة هجومية خطيرة بعد اختراق مميز من كالوم ويلسون لدفاعات ليفربول لينفرد بالمرمى قبل أن يسدد بالنهاية الكرة بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 37، أطلق دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول تسديدة خطيرة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، لويس دياز.

تشكيل نيوكاسل

فيما جاء تشكيل نيوكاسل ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي كالتالي:

ليفربول يتفوق علي نيوكاسل

ويمتلك ليفربول تفوقا واضحا في لقاءاته الماضية مع نيوكاسل، حيث حقق 11 فوزا مقابل 5 تعادلات خلال آخر 16 مباراة جرت بين الفريقين بالمسابقة، علما بأن الفريقين سوف يلتقيان مجددا هذا الموسم في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن، الشهر المقبل.

موقف ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، ويتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

ويسعى الريدز إلى الفوز وتوسيع فارق النقاط مع وصيفه آرسنال إلى 14 نقطة مع مباراة أقل للجانرز، بينما يطمح نيوكاسل إلى تحقيق نتيجة إيجابية للإنفراد بالمركز الرابع في ترتيب البطولة.

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