الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على توتنهام بهدف هالاند بالشوط الأول (فيديو وصور)

الدوري الإنجليزي، تقدم مانشستر على نظيره توتنهام، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "توتنهام هوتسبير" في قمة الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود عمر مرموش تشكيل مانشستر سيتي الأساسي في مباراة اليوم أمام توتنهام كما عاد إيرلينج هالاند، بعد غيابه عن مباراتي ريال مدريد وليفربول الماضيتين للإصابة.

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على توتنهام بهدف هالاند في الشوط الأول

تقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق إرلينج هالاند، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من جيريمي دوكو ذهبت إلى إيرلينج هالاند داخل منطقة الجزاء الذي بدوره سددها سكنت الشباك.

بعدها أهدر السيتي فرصة هدف آخر في الدقيقة 21 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من جيريمي دوكو بعد مجهود فردي ولكن فيكاريو يتصدى لها.

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على توتنهام بهدف هالاند في الشوط الأول

وفي الدقيقة 24، كاد عمر مرموش أن يحرز هدف مانشستر سيتي الثاني، بعد كرة بينية من إرلينج هالاند نحو مرموش خلف المدافعين ولكن جاءت قوية وطالت من أمام اللاعب المصري.

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على توتنهام بهدف هالاند في الشوط الأول

وفي الدقيقة 28، أهدر مانشستر سيتي فرصة هدف محقق أمام سافيو موريرا بعد مجهود فردي من جيريمي دوكو وأرسل الأخير كرة عرضية من الجهة اليسرى ذهبت إلى سافيو الذي كان مقابل للمرمى دون رقابة ولكن أطاح بها خارج المرمى.

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يتقدم على توتنهام بهدف هالاند في الشوط الأول

وفي الدقيقة 35، احتسب الحكم ركلة حرة لصالح مانشستر سيتي على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة من كيفين دانسو لصالح مرموش نفذها اللاعب المصري بتسديدة ارتطمت بالحائط البشري وذهبت إلى رمية تماس، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بهدف نظيف.

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: نونيز، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، كوفاسيتش، سافيو.

خط الهجوم: دوكو، هالاند، عمر مرموش.

تشكيل توتنهام هوتسبير لمباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

فيما ضم تشكيل توتنهام هوتسبير لمباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، جراي، دانسو، أودوجي.

خط الوسط: رودريجو بنتانكور، بيرجفال، جيمس ماديسون.

الهجوم: برايان جونسون، ماتياستيل، أودوبيرت.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: أنتونين كنسكي، سيرجيو ريجيليون، جد سبينس، إيف بيسوما، باب ماتار سار، ديان كولوسوفيسكي، تيمو فيرنر، سون هيونج مين، دين سكارليت.

توتنهام أمام مانشستر سيتي

وتعد مباراة الليلة بمثابة الثأر لكتيبة جوارديولا بعدما تعرض مانشستر سيتي لخسارة كبيرة على ملعب "الاتحاد" أمام توتنهام بأربعة أهداف دون رد في الدور الأول من هذا الموسم.

ويهدف مانشستر سيتي حصد النقاط الثلاث في ظل الصراع المحتدم على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الانجليزي، لكنه سيصطدم بطموحات توتنهام، الذي يطمع في مواصلة الصحوة وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، بعد فوزه على برينتفورد ومانشستر يونايتد وإيبسويتش تاون.

ويدخل مانشستر سيتي تلك المباراة بعد خسارة يوم الأحد الماضي أمام ليفربول بهدفين دون رد، بينما فاز توتنهام في الجولة الماضية على إيبسويتش تاون، بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 44 نقطة، في حين أن توتنهام لديه 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

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