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رياضة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على نيوكاسل بهدف سوبوسلاي بعد 15 دقيقة

ليفربول ونيوكاسل
ليفربول ونيوكاسل

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق ليفربول على نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف، بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف ليفربول في شباك نيوكاسل يونايتد، دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 11 بعد انطلاقة سريعة على الجبهة اليسرى عن طريق لويس دياز أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها سوبوسلاي بتسديدة أرضية مباشرة سكنت الشباك.

بعدها نشط لاعبو نيوكاسل يونايتد لإعادة ترتيب الصفوف داخل أرضية الملعب بعد صدمة الهدف المبكر لصالح ليفربول.

ويستضيف فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، نظيره نيوكاسل يونايتد.

 

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ضم تشكيل ليفربول كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، لويس دياز.

تشكيل نيوكاسل 

 

ليفربول يتفوق علي نيوكاسل 

ويمتلك ليفربول تفوقا واضحا في لقاءاته الماضية مع نيوكاسل، حيث حقق 11 فوزا مقابل 5 تعادلات خلال آخر 16 مباراة جرت بين الفريقين بالمسابقة، علما بأن الفريقين سوف يلتقيان مجددا هذا الموسم في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن، الشهر المقبل.

ورغم ذلك، فإن مهمة ليفربول لن تكون سهلة في اجتياز عقبة نيوكاسل، الذي اقتنص تعادلا مثيرا في الوقت القاتل 3 /3 من رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح، خلال لقاء الفريقين بجولة الذهاب، الذي أقيم بملعب (سانت جيمس بارك) في ديسمبر الماضي، ليتسبب في ضياع نقطتين ثمينتين من رصيد الفريق الأحمر.

 

وحصل نيوكاسل، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 44 نقطة، على قوة دفع جيدة، عقب فوزه المثير 4 / 3 على ضيفه نوتينجهام فورست، ليعود لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين عقب خسارته أمام فولهام ومانشستر سيتي.

كما انتعشت آمال نيوكاسل في اقتحام المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يبتعد بفارق 5 أهداف فقط خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في ذات الرصيد.

موقف ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، ويتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

ويسعى الريدز إلى الفوز وتوسيع فارق النقاط مع وصيفه آرسنال إلى 14 نقطة مع مباراة أقل للجانرز، بينما يطمح نيوكاسل إلى تحقيق نتيجة إيجابية للإنفراد بالمركز الرابع في ترتيب البطولة.

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