مايكل أوين يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول: يريد البقاء ولكن بشروط

علق الإنجليزي مايكل أوين، نجم ليفربول وريال مدريد السابق، على مستقبل محمد صلاح نجم الريدز مع اقتراب عقده الحالي من النهاية، وعدم التوصل إلى أي اتفاق للتجديد حتى الآن.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي في يونيو 2025، ويحق له التوقيع لأي ناد بعد دخوله الفترة الحرة منذ يناير الماضي.

وصرّح محمد صلاح بشكل علني أكثر من مرة أمام وسائل الإعلام، هذا الموسم، بعدم وجود أي جديد يخص مستقبله مع ليفربول أو تجديد عقده.

وقال مايكل أوين، في تصريحات نشرتها شبكة "ياهو سبورتس" العالمية: "أؤكد لك أنه إذا دخلت غرفة ملابس ليفربول، لن يذكر أي شخص تصريحات محمد صلاح عن عقده، لا أحد يزعجه ذلك، إنهم جميعًا يركزون على الفوز بالبطولات، إنهم أكثر اهتمامًا بلعب كرة القدم، إنهم يضعون مواقفهم الخاصة بعيدًا عن الملعب، حيث لن تتم مناقشة مسألة عقده".

وأضاف: "بكل تأكيد سيكون الجميع سعداء إذا وقع محمد صلاح عقدًا وبقي لفترة طويلة، وهو ما أعتقد أنه سيفعله، لكن كل هذا الضجيج في الوقت الحالي لن يتم الحديث عنه في غرفة الملابس، هم يريدون فقط منه تسجيل الأهداف على أرض الملعب ومساعدتهم على الفوز بالدوري، ثم يمكنك الوصول إلى الصيف والقلق بشأن شكل الفريق العام المقبل".

وأوضح: "أعتقد أن حديث محمد صلاح عن مستقبله يعني أنه يريد التوقيع على عقد جديد، إذا كان يتطلع إلى الرحيل في هدوء بشكل مجاني، لما تفوه بكلمة واحدة، أعتقد أنه يريد التجديد، وهذا هو السبب في أنه وضع المسدس على رأس ليفربول وخرج إلى الصحافة لأنهم لم يحققوا نجاحًا في المفاوضات".

وتابع: "لذلك وضع المسدس على رأسهم وقال دعونا نجعل الناس يتحدثون عن الأمر، دعونا نجعل الجماهير تضغط على النادي لتقديم الصفقة، هكذا قرأت الموقف، لم يكن ليقول أي شيء لو لم يكن يريد البقاء".

وواصل أوين تصريحاته: "النادي يمتلك الحق كله في التمسك بالسياسة المتعلقة بالعمر، لكن هذا أمر غريب بالنظر إلى عدد الأهداف والأرقام التي يحققها محمد صلاح في سنة، ربما رأينا كريستيانو رونالدو يفعل ذلك فقط في هذا العمر، أعتقد أنه إذا كانت سياسة ليفربول هي أن يكون الحد الأقصى للعقد لمدة عامين وهو يريد ثلاثة أعوام، فيجب أن يكون شخص ما يتحلى بالعقل هنا".

واختتم: "لقد حان الوقت لكي نغض الطرف عن القواعد واللوائح لأن محمد صلاح لا يتباطأ، لا أستطيع أن أتخيل أنه سوف يتباطأ كثيرًا في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة بالنظر إلى ما يقدمه الآن".

رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح لمواجهة نيوكاسل يونايتد غدا في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

محمد صلاح يسعي لتحطيم رقم قياسي جديد

ويطمح محمد صلاح لتسجيل هدفين على الأقل في شباك نيوكاسل لتصدر قائمة الهدافين الأجانب التاريخيين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالاشتراك مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي المعتزل.

وأحرز صلاح 182 هدفا في مسيرته بالبطولة المرموقة حاليا، ليحتل المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة بشكل عام، بفارق هدفين فقط خلف أجويرو، صاحب المركز الرابع بالقائمة، والذي أحرز أكبر عدد من الأهداف بين اللاعبين الأجانب في البطولة.

ويعتبر نيوكاسل أحد الضحايا المفضلين لصلاح، حيث أحرز في مرماه 10 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، في 16 مباراة لعبها أمام الفريق الملقب بـ(الماكبايث).

وشهد لقاء الفريقين الأخير بالبطولة تألقا للنجم محمد صلاح، بعدما أحرز هدفين وصنع هدفا آخر لزميله كورتيس جونز.

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