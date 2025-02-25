بالضحك، سلوت ينتقد إدارة ليفربول بسبب عدم تجديد عقد محمد صلاح

أكد الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، أن تألق محمد صلاح نجم الفريق هذا الموسم يحرج إدارة النادي الإنجليزي، بسبب قرب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وسجل محمد صلاح 30 هدفا مع 21 تمريرة حاسمة في 38 مباراة بجميع المسابقات، لكن لم يحسم بعد تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

سلوت ينتقد إدارة ليفربول بالمزحة بسبب محمد صلاح

وعلق سلوت ضاحكا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة نيوكاسل غدا: "مستوى صلاح يبقى الأفضل لجميع الأطراف، لكن ربما الأمر لا يبقى كذلك للجهة التي تدفع راتبه".

وأضاف المدرب الهولندي "صلاح حقق مسيرة رائعة مع ليفربول وأتمنى أن تبقى لسنوات مقبلة، ولكن ليتحقق ذلك عليه أن يجدد تعاقده مع النادي"

وأشار مدرب ليفربول إلى أن موضوع التجديد لصلاح له مساران مختلفان، موضحا "كلما كان أداؤه أفضل كلما ارتفع سعره، وإذا لم يقدم أداء جيدا فإننا لن نفكر في تجديد تعاقده، لأنه سيكون حينها عديم الفائدة، ونحن نريد هنا لاعبين في قمة مستواهم".

وواصل سلوت "ليفربول أحد أفضل الأندية في العالم، ونتمنى أن يبقى صلاح معنا".

وأشاد المدرب الهولندي بنجم منتخب مصر قائلا "إنه يتمتع باحترافية شديدة داخل الملعب وخارجه، فهو يحضر لمقر التدريبات مبكرا لتحسين لياقته البدنية".

وأتم مدرب ليفربول "إنه يعمل على ذلك بجدية، ويؤدي أيضا تمارين إضافية في منزله، لقد اكتسب خبرات عديدة وأدرك أن عليه تحقيق التوازن والاهتمام بلياقته البدنية ليكون قادرا على خوض كثير من المباريات على مستوى عال".

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