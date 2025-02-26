وزارة الشباب: المنصة الوطنية للخدمات الرقمية نقلة تاريخية للاستثمار الرياضي

أكد الدكتور جمال محب المدير التنفيذي لمكتب تراخيص الشركات بوزارة الشباب والرياضة؛ أن تدشين المنصة الوطنية الرياضية للخدمات الرقمية يعد نقلة تاريخية للاستثمار الرياضي في مصر وتساهم في رقمنة الخدمات الرياضية في الدولة باستخدام أحدث التقنيات المتطورة وإتاحة بيانات عن الأندية والأكاديميات والأندية الصحية واللاعبين المسجلين والمسابقات والمعسكرات الرياضية وإنجازات الجهات الرياضية والأندية ومنشأتها وغيرها.

واضاف أن إنشاء المنصة سيشجع الاستثمار الرياضية ويوفر زمن الحصول علي الخدمة للشركات وينشئ قاعدة بيانات علي اعلي مستوي.

وتندرج المنصة الوطنية الرياضية للخدمات الرقمية ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لصناعة مستقبل افضل للرياضة المصرية وتقوم على ركائز استراتيجية الدولة الشاملة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في الرياضة، والتي تهدف إلى جعل مصر مركزًا رياضيًا عالميًا عبر عدة محاور رئيسية.

الشباب والرياضة تعلن تعديل اللائحة المالية للهيئات الرياضية

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تعديل بعض بنود اللائحة المالية للهيئات الرياضية، لتضمن التوسع في فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع الشراكات الرياضية مع القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريح له أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للأندية والهيئات الرياضية، وتحفز على دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الشراكات، ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة التنمية الرياضية في مصر.

وقال الوزير: "حريصون على بتوفير بيئة قانونية مرنة تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات رياضية مستدامة، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمراقبة المالية".



ومن أبرز التعديلات التي شملت اللائحة المالية:-

أولًا:- تأسيس الشركات الرياضية: تم إلغاء شرط احتفاظ الهيئات الرياضية بنسبة 51% من رأس المال في الشركات التي تؤسسها، مما يتيح للشركات المشاركة بحصص أكبر، مما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد في هذه الشركات.

ثانيًا- يجوز لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية المساهمة في الشركات المستثمرة، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.

ثالثًا:- الرقابة المالية على الاستثمارات: تم تخفيف القيود المتعلقة بالرقابة على نتائج الاستثمارات في الشركات التابعة، وهو ما قد يساهم في تسريع وتيرة العمليات الاستثمارية.

رابعًا:- التعاقدات والمشتريات: أكدت اللائحة الجديدة على الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من فاعلية الإجراءات.

ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المالي للأندية الرياضية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تطوير الرياضة المصرية وتحقيق الاستدامة المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.