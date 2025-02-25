أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توافد عدد كبير من الجمهور لحضور فعاليات المعرض الرياضي الدولي "سبورتس إكسبو 2025"، لليوم الثاني على التوالي، وسط حضور واسع من كبرى الأندية والاتحادات الرياضية العالمية.

ويشارك في معرض سبورتس إكسبو نخبة من الأندية العالمية، من بينها ريال مدريد، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، ليفربول، مانشستر يونايتد، إي سي ميلان، النادي الأهلي، الزمالك، الهلال، والاتحاد، إلى جانب كبرى الاتحادات الكروية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، الاتحاد الأرجنتيني، الاتحاد الإماراتي، الاتحاد الهولندي (KNVB)، الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPro)، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى واللاتينية (CONCACAF).

الشباب والرياضة توافد مكثف للجمهور باليوم الثاني لمعرض سبورتس إكسبو

ويحظى "سبورتس إكسبو 2025" هذا العام بأهمية خاصة خاصة مع استضافة مؤتمر Soccerex العالمي، وهو الحدث الأبرز في صناعة كرة القدم، والذي يجمع أكثر من 100 متحدث بارز و1,500 مشارك من أكثر من 100 دولة، مما يوفر منصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية ودعم التعاون الدولي في مجال الرياضة.

الشباب والرياضة توافد مكثف للجمهور باليوم الثاني لمعرض سبورتس إكسبو

وفي ذات السياق، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عددًا من الأجنحة المشاركة، وذلك للإطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تقدمها الشركات المتخصصة في مجال الرياضة.

الشباب والرياضة توافد مكثف للجمهور باليوم الثاني لمعرض سبورتس إكسبو

وخلال جولته، أكد وزير الشباب والرياضة دعم الدولة الكامل لهذا الحدث، مشيدًا بالتنظيم المتميز للمعرض ودوره في تعزيز الوعي الرياضي وتشجيع الابتكار في القطاع الرياضي. كما شدد على أهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية العالمية، لضمان تقديم تجربة مميزة تعكس الصورة الحضارية لمصر في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

يُذكر أن "Sports Expo" يُعد واحدًا من أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، حيث يجمع نخبة من الشركات والخبراء لعرض أحدث المنتجات والخدمات في عالم الرياضة والتكنولوجيا الرياضية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على هامش مؤتمر سبورتس اكسبو، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 فبراير حتى 1 مارس.

حضرالمؤتمر كلا من روب ستول، رئيس الاتحاد الدولي لـ الخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وإسماعيل موسي، رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث، والبطل المصري أحمد الجندي، صاحب الميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية بباريس.

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالترحيب بالسيد روب ستول، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، السيد إسماعيل موسى، رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث، في مصر

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته لاستضافة مصر لكأس العالم للخماسي الحديث والذي يعكس مكانة مصر الرائدة على الساحة الدولية في استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية، بما يعزز من الاستراتيجية الخاصة للوزارة للارتقاء بالرياضة المصرية على كافة المستويات. مشيرا إلى إن استضافة مصر لكأس العالم للخماسي الحديث، وسط إشادة واسعة من الاتحاد الدولي، هو شهادة نجاح للدولة المصرية وقدرتها الفائقة على تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد على ان وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأن الرياضة ليست مجرد منافسات وبطولات، بل هي صناعة متكاملة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار، وصناعة جيل جديد من الرياضيين القادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية. ومن هذا المنطلق، تحرص الوزارة على دعم كل الاتحادات الرياضية، ومنها اتحاد الخماسي الحديث، الذي يعمل بجهد على إعداد وتأهيل جيل جديد من اللاعبين لمواصلة مسيرة الإنجازات، وصولًا إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وما بعدها.

وأضاف أن الإنجاز الأولمبي الذي حققه بطلنا أحمد الجندي في باريس وتتويجه بالميدالية الذهبية، بعد فضية طوكيو، هو خير دليل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح في تطوير رياضاتها الفردية والجماعية. ونؤكد هنا على أهمية دعم أبطالنا، ليس فقط من خلال التدريب والتأهيل، ولكن أيضًا عبر تطوير البنية التحتية الرياضية والاستثمار في المواهب الشابة، بما يضمن استمرار تفوق مصر وريادتها.

وتابع بأن تنظيم هذا الحدث يأتي متزامنًا مع مؤتمر “سبورتس إكسبو”، الذي يُعد منصة مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية في الرياضة المصرية، في إطار توجه الدولة نحو جعل الرياضة قطاعًا اقتصاديًا واعدًا. ونفخر بأن مصر كانت من بين الدول الرائدة في إدخال الاستثمار الرياضي، مما يسهم في تحقيق نهضة حقيقية للمنظومة الرياضية.

ومن جانبه رحب البطل الاوليمبي أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث وصاحب الميدالية الذهبية باولمبياد باريس، بجميع الحضور، موجها الشكر لكل القائمين على "سبورتس اكسبو"، مؤكدا أن وعي الشعب المصري زاد فيما يخص الرياضة وخاصة الرياضات الفردية والجماعية غير كرة القدم، وسعيد بأنهم عرفوا حقا معنى الرياضة متمنيا أن ينعكس ذلك على الممارسة.

وفي حديثه عن بطولة العالم للخماسي الحديث، اعرب الجندي عن سعادته بإستضافة مصر المرحلة الأولى من سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث كل عام للعام الثالث على التوالي، وان مصر دائما كانت ومازالت الملاذ للاتحاد الدولي في استضافة وتنظيم البطولات لقدرتها الكبيرة على التنظيم.

مختتما حديثه قائلا ان بعد فضية طوكيو، تمكنت من تحقيق الميدالية الذهبية في باريس متمنيا أن يكون هناك مزيدا من الميداليات الأوليمبية لمصر في لوس انجلوس 2028 وما بعدها في الخماسي الحديث خاصة، وفي الرياضات الاخرى أيضا.

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