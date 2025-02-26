محافظ الدقهلية يفتتح هايبر جهاز مستقبل مصر للسلع الغذائية بالمنصورة

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، هايبر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بجوار سجل مدني أول الجديد بحي الأشجار بالمنصورة، بحضور اللواء محمد فاروق المصري مساعد مدير الجهاز.

والعقيد عمرو سعيد عبد البديع قائد قطاع المنطقة الشرقية، بجهاز مستقبل مصر، والرائد محمد فاروق محمد قائد محافظة الدقهلية بجهاز مستقبل مصر، والعقيد محمد شريف قائد ثاني المحافظة.

وتفقد محافظ الدقهلية، أقسام الهايبر الذي يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل، الألبان، المجمدات، الزيوت، العصائر، المنظفات، اللحوم والدواجن المجمدة، والسكر بسعر 29 جنيه، والأرز، والبقوليات، والمكرونة، والبيض بسعر 140 جنيه، والأجبان، وغيرها من السلع، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 15% إلى 30%، في 25 فرع على مستوى المحافظة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين المختلفة من السلع الغذائية، وأضاف أنه تم افتتاح 3 منافذ تتبع جهاز مستقبل مصر اليوم بمدينة دكرنس.

وأشاد "مرزوق" بجودة السلع المعروضة والأسعار التنافسية، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية بأسعار عادلة، لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة الفئات البسيطة ومحدودي الدخل، كما أعلن أنه جاري التوسع في افتتاح منافذ جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة إلى جميع المواطنين، وأشار إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تسهم في توفير المنتجات الأساسية بأسعار اقتصادية، مشيدًا بدور جهاز مستقبل مصر في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

كما أكد المحافظ أن التعاون المثمر بين المحافظة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق، بما يخدم المواطن البسيط ويعزز من جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار خطة لتوسيع قاعدة منافذ البيع لمختلف السلع والمنتجات الغذائية في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

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