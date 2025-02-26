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رياضة

سام مرسي يقود تشكيل إبسويتش أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سام مرسي، فيتو
سام مرسي، فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلن فريقا مانشستر يونايتد وإبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه سام مرسي، لاعب منتخب مصر، تشكيل فريقيهما للقاء المرتقب ضمن الجولة الـ27 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإبسويتش تاون

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وإبسويتش تاون في التاسعة والنصف مساءً على ملعب أولد ترافورد.

ويقود الدنماركي راسموس هويلوند، والهولندي يوشوا زيركزي هجوم مانشستر يونايتد في مباراة اليوم.

 

مانشستر يونايتد، فيتو
مانشستر يونايتد، فيتو

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة إبسويتش تاون بالدوري الانجليزي

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليني يورو، ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، ديوجو دالوت.

وسط الملعب: باتريك دورجو، برونو فيرنانديز، مانويل أوجارتي، أليخاندرو جارناتشو.

الهجوم: يوشوا زيركزي، راسموس هويلوند.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "هاريسون، جراكزي، هيفين، فيكتور ليندلوف، نصير مزراوي، كاسميرو، كريستيان إريكسن، أوبي. 

تشكيل إبسويتش تاون 

حراسة المرمى: أليكس بالمير.

خط الدفاع: تاونزيبي، أوشي، جريفز، دافيس.

خط الوسط: سام مرسي، كايوستي، هاتشينسون.

خط الهجوم: بيداس، ديلاب، كلارك.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل فريق إبسويتش تاون المركز 18 برصيد 17 نقطة.

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