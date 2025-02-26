أسطورة مانشستر يونايتد: هذا الثنائي أفضل من محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

نفى أسطورة الدفاع الإنجليزي ريو فرديناند اعتبار النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى وجود لاعبين من وجهة نظره يتفوقون عليه في هذا التصنيف.

محمد صلاح يقدم أفضل مواسمه هذا الموسم

ويواصل محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، تقديم واحد من أفضل مواسمه على الإطلاق مع ليفربول، حيث يقود ليفربول بثبات نحو صدارة البريميرليج، وحتى الآن سجل 25 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة في 27 مباراة، ليؤكد مجددا قيمته كأحد أبرز نجوم المسابقة.

ويتأخر النجم المصري، الذي سجل هدفا أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي، بثلاثة أهداف فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم إيرلينج هالاند، الذي أحرز 44 هدفا في موسم واحد.

وأثار تألق صلاح هذا الموسم جدلا واسعا بين المشجعين والمحللين، حول مكانته بين أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز. ويرى العديد منهم أنه يستحق لقب أفضل لاعب في تاريخ البريميرليغ، بفضل مستوياته الاستثنائية وأرقامه القياسية.

ريو فرديناند يفضل هنري ورونالدو على محمد صلاح

قال ريو فرديناند في حديث نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه لا توجد فرصة لأن يكون صلاح متقدما على أسطورتين في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يتعلق الأمر بالأعظم على الإطلاق.

وتابع ريو حديثه قائلا: لا توجد فرصة أمام مو ليكون الأفضل على الإطلاق، فهو لا يمكنه التقدم على النجميين السابقين الفرنسي تييري هنري، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

صلاح يتفوق بالأرقام على هنري ورونالدو

وتفوق محمد صلاح بالفعل على هنري لاعب أرسنال ورونالدو أسطورة مانشستر يونايتد من حيث الأهداف، حيث سجل 182 هدفًا مقارنة بـ175 و103 لهما على التوالي، ومع ذلك، يتمتع كل من المهاجمين التاريخيين بعدد أكبر من ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز مقارنة بصلاح، الذي يملك حاليا لقبا واحدا مقارنة بلقبين لهنري وثلاثة ألقاب لرونالدو.

وأوضح ريو فرديناند وجهة نظره بشأن محمد صلاح، قائلا: "من حيث الإحصائيات والثبات، فهو في القمة، وضمن الثلاثة الأوائل بالتأكيد. لكن عندما يتعلق الأمر باللاعب الذي يخطف انتباهي ويجعلني أصرخ، فصلاح لا يفعل ذلك. ولهذا السبب، لا أعتبره الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول البريميرليج برصيد 64 نقطة، متقدما بفارق 11 نقطة عن أرسنال الوصيف. ويأمل الريدز بقيادة لاعبيه ومدربهم أرني سلوت في مواصلة الانتصارات، لتعزيز صدارتهم والاقتراب أكثر من تحقيق اللقب.

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