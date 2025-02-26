الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بصمة صلاح حاضرة، ليفربول يستعرض آخر زيارة لنيوكاسل قبل مواجهة الليلة (فيديو)

صلاح ونيوكاسل
صلاح ونيوكاسل

يستضيف فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، نظيره نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء، علي أرضية ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستعرض الحساب الرسمي لنادي ليفربول آخر زيارة لنيوكاسل لملعب انفيلد قبل مواجهة الليلة والتي شهدت تألق محمد صلاح نجم الريدز بالتسجيل.

 

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل 


تنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام نيوكاسل 


تذاع مباراة ليفربول أمام نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، ويتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز السادس برصيد 44 نقطة.

ويسعى الريدز إلى الفوز وتوسيع فارق النقاط مع وصيفه آرسنال إلى 14 نقطة مع مباراة أقل للجانرز، بينما يطمح نيوكاسل إلى تحقيق نتيجة إيجابية للإنفراد بالمركز الرابع في ترتيب البطولة.

 

ليفربول يتفوق علي نيوكاسل 

ويمتلك ليفربول تفوقا واضحا في لقاءاته الماضية مع نيوكاسل، حيث حقق 11 فوزا مقابل 5 تعادلات خلال آخر 16 مباراة جرت بين الفريقين بالمسابقة، علما بأن الفريقين سوف يلتقيان مجددا هذا الموسم في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية لندن، الشهر المقبل.

ورغم ذلك، فإن مهمة ليفربول لن تكون سهلة في اجتياز عقبة نيوكاسل، الذي اقتنص تعادلا مثيرا في الوقت القاتل 3 /3 من رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح، خلال لقاء الفريقين بجولة الذهاب، الذي أقيم بملعب (سانت جيمس بارك) في ديسمبر الماضي، ليتسبب في ضياع نقطتين ثمينتين من رصيد الفريق الأحمر.

وحصل نيوكاسل، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 44 نقطة، على قوة دفع جيدة، عقب فوزه المثير 4 / 3 على ضيفه نوتينجهام فورست، ليعود لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين عقب خسارته أمام فولهام ومانشستر سيتي.

كما انتعشت آمال نيوكاسل في اقتحام المراكز الأربعة الأولى، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يبتعد بفارق 5 أهداف فقط خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في ذات الرصيد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنجليزي الممتا الدوري الانجليزي الم الدوري الانجليزي ال الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتا الدوري الإنجليز الخامس

مواد متعلقة

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل (إنفوجراف)

رئيس بايرن ميونخ يكشف عن أسطورة الفريق البافاري الجديد

الدوري الإنجليزي، موعد مباراة ليفربول المقبلة أمام نيوكاسل

رقم جديد ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، أبرز توجيهات السيسي للحكومة اليوم (فيديو)

14 قرارًا مهما وعاجلا لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

بن شرقي يخطف هدف تقدم الأهلي أمام حرس الحدود في الوقت بدل الضائع

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد قليل لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بث مباشر مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري نايل 2024/2025

اشتباكات بين جماهير الأهلي في مباراة حرس الحدود بالدوري (صور)

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن امتداد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، السيسي يشدد على رفع مستوى الخدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

منوعات

المزيد

هندي يقاضي سينما بسبب كثرة الإعلانات

رواد الفضاء يكتشفون ظاهرة غريبة في البحر المتوسط

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 110 جنيهات، أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالأسواق

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

المزيد

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب في المنام وعلاقته بالتعرض لمشاكل صحية ونفسية

شهر رمضان 2025، داعية أزهري يوضح كيفية استقبال الشهر الكريم

دعاء استقبال رمضان 2025، ماذا كان يقول النبي عند رؤية هلال الشهر الكريم؟

المزيد
الجريدة الرسمية