شاهد، حسام الحسيني يغني مع تامر حسني come back to me بعد 16 عاما من طرحها

تامر حسني، كشف المخرج حسام الحسيني عن مفاجأته لتامر حسني في آخر حفل أحياه مؤخرًا وشهد حضورًا كبيرًا.

تامر حسني يغني أغنية come back to met

ونشر “الحسيني” مقطع فيديو من خلال إنستجرام ظهر فيه وهو يصعد لتامر حسني على المسرح وغني معه أغنيتهم الشهيرة come back to me.

وعلق “الحسيني” على الفيديو قائلًا: "من كام يوم عملت مفاجأة لتامر حسني ورحت له لأنه وحشني جدًّا، وكنا بقى لنا كتير ما شفناش بعض وطبعًا رد فعل كان رهيب كالعادة وطلعني على المسرح وغنينا Come back to me على الطبلة ورقصنا وقلبنا الدنيا كعادة رجعني لأحلى سنين.

أغنية come back to me طرحت في عام 2009 من ألبوم هعيش حياتي وشاركه الغناء كل من كريم محسن وحسام الحسيني.

