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رياضة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد

كأس ملك إسبانيا، أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنويتا"، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

 

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

وضم تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا كلا من:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: جود بيلينجهام، داني سيبايوس، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: فينسيسوس جونيور، إندريك فيليبي، أردا جولر.

 

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد


تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد 
 

وتعتبر شبكة قنوات SSC هي الناقل الحصري لكأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط، وسيجري بث مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بالتحديد علي قناة SSC1 HD بتعليق فارس عوض.

كان ريال مدريد تأهل إلى تلك المرحلة من بطولة كأس ملك إسبانيا عقب الفوز ضد نظيره ليجانيس بنتيجة 3/2، في حين فاز ريال سوسيداد على أوساسونا بهدفين دون رد، في دور ربع نهائي البطولة.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وريال سوسيداد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء 1 أبريل المقبل.


علي صعيد آخر حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي البطولة مساء الثلاثاء بنتيجة 4/4، في لقاء مثير.

 

 

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