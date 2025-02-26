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شاهد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا (بث مباشر)

فريق ريال مدريد،فيتو
فريق ريال مدريد،فيتو

شاهد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا، يلتقي فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، مساء اليوم الأربعاء  نظيره ريال سوسيداد على أرضية ملعب "أنويتا" ضمن لقاءات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد


تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد 
 

وتعتبر شبكة قنوات SSC هي الناقل الحصري لكأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط، وسيجري بث مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بالتحديد علي قناة SSC1 HD بتعليق فارس عوض.

لمشاهدة اللقاء اضغط هنا 

 

 

 

كان ريال مدريد تأهل إلى تلك المرحلة من بطولة كأس ملك إسبانيا عقب الفوز ضد نظيره ليجانيس بنتيجة 3/2، في حين فاز ريال سوسيداد على أوساسونا بهدفين دون رد، في دور ربع نهائي البطولة.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وريال سوسيداد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء 1 أبريل المقبل.


علي صعيد آخر حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي البطولة مساء الثلاثاء بنتيجة 4/4، في لقاء مثير.

 

 

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