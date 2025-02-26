نهاية درامية لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

تعادل فريق برشلونة مع ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-4 في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تقدم أتليتكو بهدفين عن طريق جوليان ألفاريز وأنطوان جريزمان في الدقيقتين 1 و6، وتعادل برشلونة بتسجيله هدفين عن طريق بيدرو جونزاليس لوبيز في الدقيقة 19 وباو كوبارسي في الدقيقة 21، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 41 عن طريق إينيجو مارتينيز.

وفي الشوط الثاني جاء الهدف الرابع لبرشلونة عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة 74.

ثم سجل الهدف الثالث لفريق أتليتكو مدريد اللاعب ماركوس يورنتي في الدقيقة 84، ثم أدرك سورلوث التعادل للاتلتي في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة.

تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد

وعلى الصعيد التاريخي التقي برشلونة وأتلتيكو مدريد في 48 مواجهة سابقة ضمن منافسات كأس الملك، حقق خلالها الفريق الكتالوني 22 فوزًا مقابل 16 انتصار لأتلتيكو، فيما انتهت 10 مواجهات بينهما بالتعادل.

وسجل لاعبو برشلونة 97 هدفًا في مرمى أتلتيكو مدريد، واستقبلت شباكهم 75 هدفًا في منافسات كأس الملك.

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