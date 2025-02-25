الأربعاء 26 فبراير 2025
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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد القادمة والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة ضيفه ريال سوسيداد، مساء غد الأربعاء، على ملعب أنويتا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد

وتقام مباراة ريال سوسيداد وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، على ملعب أنويتا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

وتذاع مباريات كأس ملك إسبانيا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد من خلالها، وتحديدًا عبر قناة SSC 1 HD بتعليق فارس عوض.

الهداف التاريخي لمباريات ريال مدريد ضد سوسيداد

ويعتبر كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق والنصر السعودي الحالي هو الهداف التاريخي لمباريات الفريقين، وذلك برصيد 15 هدفًا.

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