جراحة عاجلة تهدد مشاركة مبابي مع ريال مدريد أمام سوسيداد غدا

أصبح الدولي الفرنسي كيليان مبابي هداف ونجم فريق ريال مدريد، مهددا بعدم المشاركة في مباراة سوسيداد، غدا الأربعاء، في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

جراحة في أسنان مبابي

وذكر برنامج "الشيرنجيتو"، بعد حضور أول 15 دقيقة من مران الفريق الملكي اليوم الثلاثاء، أن مبابي لم يشارك في التدريبات بسبب إجراء جراحة في أسنانه، ربما تهدد مشاركته.

وسيبقى مبابي تحت الملاحظة بشأن إمكانية لحاقه بقائمة الفريق الملكي التي ستسافر غدا إلى سان سيباستيان.

وغاب عن مران اليوم أيضا حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا لإراحته إضافة إلى الثنائي داني كارفاخال وإيدير ميليتاو، اللذين يتعافيان من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

نظام نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

وتقام منافسات دور قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بنظام الذهاب والإياب، حيث سيتأهل الفائز من مواجهة الريال ضد سوسيداد لمواجهة الفائز من مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء.

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