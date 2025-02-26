قبول استئناف بيتيس على طرد أنتوني ومشاركته أمام ريال مدريد

رفعت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، البطاقة الحمراء عن أنتوني ماثيوس لاعب فريق ريال بيتيس، ليشارك أمام ريال مدريد، يوم السبت المقبل بحسب الرؤية الفنية.

وكان اللاعب البرازيلي تلقى بطاقة حمراء في مباراة ريال بيتيس أمام خيتافي، الأحد الماضي، عند الدقيقة 94، في اللقاء الذي شهد صناعته لهدف، ليتقدمنادي ريال بيتيس باستئناف بشأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب المعار من مانشستر يونايتد، وتم قبول الاستئناف، ورفعت لجنة الانضباط الطرد ليكون متاحًا للمشاركة ضد ريال مدريد، يوم السبت المقبل.

وقدمت اللجنة القانونية لنادي ريال بيتيس وثيقة لمحاولة إثبات أن طرد اللاعب كان خطأ من الحكم، وأن التقرير الذي تحدث عن "تدخل من الخلف بقوة مفرطة"، لم يعكس ما حدث بالفعل في اللعبة التي بالكاد لمس فيها أنتوني إجليسياس لاعب خيتافي دون أن يقصد ارتكاب خطأ ضده.

وأبلغت لجنة الانضباط نادي ريال بيتيس، قبول الاستئناف، وأن البرازيلي لن يتعرض لعقوبة، وبالتالي أصبح قادرًا على المشاركة ضد ريال مدريد، يوم السبت المقبل.

ويحل فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ضيفًا مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره ريال سوسيداد على أرضية ملعب "أنويتا" ضمن لقاءات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، أسينسيو، روديجر، فيران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: رودريجو، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في كأس ملك إسبانيا في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد عبر قناة SSC1 HD وتطبيق شاهد.

وكان ريال مدريد تأهل إلى تلك المرحلة من بطولة كأس ملك إسبانيا عقب الفوز ضد نظيره ليجانيس بنتيجة 3/2، في حين فاز ريال سوسيداد على أوساسونا بهدفين دون رد، في دور ربع نهائي البطولة.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وريال سوسيداد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء 1 أبريل المقبل.

علي صعيد آخر ويلتقي المتأهل من ريال مدريد وريال وسوسيداد مع الفائز من الصدام الآخر الذي يجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، وذلك في المباراة النهائية لبطولة الكأس هذا الموسم.

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في ذهاب نصف نهائي البطولة مساء الثلاثاء بنتيجة 4/4، في لقاء مثير.

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