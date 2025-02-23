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رياضة

بيتيس ينتزع فوزا صعبا من خيتافي 2-1 في الدوري الإسباني

بيتيس وخيتافي، فيتو
بيتيس وخيتافي، فيتو

حقق فريق ريال بيتيس فوزا على مضيفه خيتافي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، ضمن لقاءات الجولة 25 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل إيسكو هدفي ريال بيتيس في الدقيقتين 18 و77 من ضربة جزاء، بينما أحرز بورخا مايورال هدف خيتافي في الدقيقة 82.

فوز ريال مدريد على جيرونا 

فاز فريق ريال مدريد، علي  نظيره جيرونا بهدفين نظيفين ‏في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

سجل لوكا مودريتش هدف التقدم لفريق ريال مدريد في الدقيقة 41، وأضاف فينيسيوس جونيور هدف الريال الثاني في الدقيقة 83.  

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