محافظ الفيوم يفتتح موسم توريد محصول البنجر

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، موسم توريد محصول بنجر السكر لعام 2024 /2025، بشركة الفيوم لصناعة السكر بقرية قصر الباسل، التابعة لمركز إطسا، وتابع آليات استلام المحصول من المزارعين ومراحل الإنتاج بمختلف مصانع الشركة.

آليات العمل بمصانع السكر

وتابع محافظ الفيوم، آليات العمل ومراحل الإنتاج بالشركة، مصحوبًا بشرح تفصيلي من المهندس رأفت سلام نائب رئيس المصانع بالشركة، بداية من وصول محصول البنجر لمقر الشركة، مرورًا بعمليات الوزن، والفرز، ثم الغسيل، والتقطيع، والتمرير على جهاز الانتشار، ثم عمليات العصر واستخلاص السكر، وفصل مخلفات البنجر، والتبخير والتجفيف، ثم مرحلة المعامل وتعبئة السكر، ثم عنابر التخزين وصولًا لمرحلة التوزيع.

التوسع في استصلاح الأراضي

وقال محافظ الفيوم، إن الدولة تعمل من خلال خطة مدروسة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، من خلال التحول لأساليب الري الحديث، ويلعب الإرشاد الزراعي دورا هاما في توعية الفلاحين وحثهم على التوجه لزراعة المحاصيل ذات المردود الاقتصادي الوفير، كالزراعات التعاقدية الاستراتيجية وزراعات النباتات الطبية والعطرية، لافتًا إلى جهود المحافظة في الارتقاء بهذا القطاع، من خلال توفير التقاوي المنتقاة، والتوسع في آليات مقاومة الآفات، وسبل وقاية النباتات، فضلًا عن تنفيذ العديد من مشروعات تأهيل الترع والمجاري المائية، للحفاظ على مياه الري وتصريف المياه الزائدة.

خريطة تعاقدات شركة سكر الفيوم

فيما قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الفيوم لصناعة السكر، بمحافظة الفيوم، أنه تم التعاقد مع 45 ألف من مزارعى البنجر هذا العام، من 5 محافظات هي "الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الجيزة"، بإجمالي مساحة 88 ألف فدان، بهدف إنتاج نحو 1,6 مليون طن بنجر، تنتج ما يزيد عن 210 آلاف طن سكر أبيض.

وأشار إلى أن موسم استلام بنجر السكر بدأ منتصف فبراير الجاري ويستمر حتى منتصف أغسطس القادم، كما أن هناك أسطول من سيارات النقل يصل إلى 45 سيارة نقل كبير، وعدد 40 جرارا زراعيا بمقطورة لنقل المحصول من حقول المزارعين.

وأضاف، أن شركة الفيوم لصناعة السكر، تعمل بطاقة 12 ألف طن بنجر/ يوم، لإنتاج 1500 إلى 1600 طن سكر/ يوم، بجانب إنتاج 95 ألف طن مخلفات بنجر، و80 ألف طن مولاس، موضحًا أن الشركة تصدر المولاس وعلف البنجر إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا، وتوفر الشركة نحو 1050 فرصة عمل دائمة لأبناء المحافظة، وأكثر من 250 فرصة عمل موسمية، ونحو 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة خلال مدة التشغيل.

محصول البنجر بمحافظة الفيوم

وأوضح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، أن محصول البنجر من المحاصيل التعاقدية والاستراتيجية المهمة، وتعتبر الفيوم من المحافظات الرائدة في زراعته، مشيرًا أن المحافظة بدأت في زراعته عام 1990، وكانت البداية بمساحة 50 فدانًا كحقول إرشادية، ثم زادت المساحة تدريجيًا من خلال التوعية بأهمية محصول البنجر الاقتصادية، واستخدام آليات الزراعة الحديثة، وكان ينقل المحصول للمصانع بالمحافظات الأخرى، حتى تأسست شركة الفيوم لصناعة السكر عام 1997، وكانت بداية التشغيل التجريبي بها خلال توريد محصول البنجر عام 2000/2001، والعمل الفعلى للشركة خلال عام 2002.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالفيوم هذا العام بمحصول بنجر السكر، بلغت 42 ألف و325 فدانًا، بمساحة تزيد على 10 آلاف فدان عن العام الماضي، بسبب الإعلان المبكر عن زراعة وسعر المحصول وتوفير التقاوى للمزارعين.

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