جنايات الفيوم تؤيد الحكم بالمشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي أجبر شابًّا على التصوير عاريًا

قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شريف إسماعيل، وعضوية المستشارين محمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجى وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، بتأييد حكم أول درجة علي بالسجن المشدد 10 سنوات علي كل من " هشام. خ، ومحمد.ع، وفرح.م، و عزيزة.م "، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي، مع كل من "صبحة.م، هاربه، وهاني.م، هارب ", لإجبار شاب على التصوير مع إحدى المتهمتين عاريا تحت تهديد السلاح، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، كما استولوا على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

تفاصيل قضية اختطاف شاب وتصويره عاريا

وكان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 6 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديدة بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته الي شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات، وأثبتت التحريات أن كلا من "هشام.خ، ومحمد ع، وفرج م، وصبحة م، وهاني.م"، وعزيزة.م، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه على التصوير مع إحدى عضوات التشكيل وتصويره عاريًا تحت التهديد، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين وفر 3 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ثم أحالت النيابة القضية إلى المحكمة ليتم تداولها على مدى 4 جلسات، وأصدرت محكمة أول درجة الحكم السابق، وبعد لاستئناف من المتهمين أيدت المحكمة حكم أول درجة.

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