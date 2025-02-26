محافظ الفيوم يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز إطسا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، عددًا من مشروعات المبادرة القومية "حياة كريمة" بقريتي قلهانة وقصر الباسل بمركز إطسا، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، والجدول الزمني لدخول المشروعات حيز الخدمة.

خريطة زيارة محافظ الفيوم لمشروعات حياة كريمة

شملت جولة محافظ الفيوم، أعمال التطوير الشامل للوحدة الصحية بقلهانة، وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه، وتبلغ مساحة الوحدة 1514 مترا مربعا، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 98%.، والمجمع الزراعى بقصر الباسل المقام على مساحة 450 مترا مربعا، ويضم جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعي ووحدة طب بيطري، بتكلفة إجمالية 5,4 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمجمع 100% وجاري انهاء إجراءات التسليم تمهيدًا لتشغيله.

كما تابع محافظ الفيوم، سير العمل بمشروع التطوير الشامل للوحدة الصحية بقصر الباسل وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك على مساحة 2382 مترا مربعا، بتكلفة 48 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 91%.

مركز شباب ومجمع خدمي قصر الباسل

كنا تفقد محافظ الفيوم، مشروع إحلال وتجديد المقر الإداري والملعب الخماسي بمركز شباب قصر الباسل، المقام على مساحة فدانين، بإجمالي تكلفة 7,4 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال 92٪، والمجمع الخدمي بقصر الباسل المقام على مساحة 750 مترا مربعا، ويضم مركز تكنولوجي ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ومكتب شهر عقاري، ووحدة تضامن اجتماعي، وجاري إجراءات التسليم والتشغيل.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة عدم استلام المجمع الخدمي إلا بعد تلافي جميع الملاحظات التي تم تسجيلها على المبنى.

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