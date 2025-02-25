جمال شعبان يكشف عن عادة خطيرة في رمضان تسبب أزمة قلبية

حذر الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، من عادة خطيرة يفعلها بعض المدخنين في رمضان، قائلا:" في ناس بتحب تفطر على سيجارة، أو يكون في الشارع ويشرب سيجارة على الريق بعد المغرب".

خطورة من يفطر على قهوة أو سيجار

وقال العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن من يفطر على قهوة وسيجارة قد ينتج عنها أزمة قلبية، لأن المعدة في هذه الفترة تكون منتظرة أي مادة غذائية، فدخول الدخان الجسم ينتج عنها مشكلات خطيرة، فالسيجارة بها 4000 مادة سامة.

تناول القهوة بعد الإفطار

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه:" قلبك مع جمال شعبان" أن تناول القهوة يفضل أن يكون بعد الإفطار بنصف ساعة، وأن تكون بعد تناول الأكل بفترة.

تناول كميات كبيرة من المياه المثلجة



وكشف أيضًا أن تناول كميات كبيرة من المياه المثلجة على الإفطار قد ينتج عنها مشكلات كبيرة، “ خلل في كهرباء القلب”، فالكل يجب أن يحذر من بعض العادات الخطيرة.



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