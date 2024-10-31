بعد الأزمة القلبية والجراحة المُعقدة، الجزائري نبيل بن طالب يعود للملاعب على غرار إريكسن.. أول لاعب في فرنسا يلعب بجهاز في القلب

بات الدولي الجزائري نبيل بن طالب نجم نادي ليل الفرنسي في اتجاهه نحو تحقيق حلم مجنون بوصف رئيس النادي الفرنسي، بخصوص إمكانية عودته إلى الملاعب رغم خضوعه لعملية جراحية معقدة في القلب على خطى نجم منتخب الدنمارك، كريستيان إريكسن، رغم لوائح رابطة كرة القدم الفرنسية المعقدة بخصوص اللاعبين الذين وضعوا منظمًا لضربات القلب.

تفاصيل إصابة نبيل بن طالب

وتعرَّض نجم خط وسط المنتخب الجزائري (29 عامًا) شهر يونيو الماضي، لأزمة قلبية بعد مشاركته في مباراة لكرة القدم الخماسية، نُقِل على إثرها على جناح السرعة إلى مستشفى مدينة ليل لإنقاذ حياته.

وعقب نجاته من هذه الأزمة المباغتة، أجرى نبيل بن طالب عملية جراحية ناجحة، يوم 26 يونيو، حيث تم تزويده بجهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان لتحقيق الاستقرار في نشاط القلب، ولكن التكهنات والتخمينات تعددت بخصوص إمكانية عودته إلى الملاعب.

وخاض نجم توتنهام الإنجليزي السابق مسارًا طبيًا معقدًا للتعافي من مشكلته الصحية، وفق برنامج تعافي أعده الجهاز الطبي لنادي ليل الفرنسي، وطبيب القلب الخاص به، بالإضافة إلى مجموعة من الأطباء والخبراء من بلجيكا وهولندا.

نبيل بن طالب، فيتو

عودة نبيل بن طالب للملاعب على غرار إريكسن

سلطت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الضوء على الحالة الصحية لنجم منتخب الجزائر، وأكدت في تقريرها أن عودة بن طالب ممكنة جدًا باعتراف من رئيس نادي ليل، أوليفييه ليتانج، وقد يكون نبيل بن طالب أول لاعب في الدوري الفرنسي يلعب بجهاز مزيل الرجفان التلقائي.

وتشبه حالة بن طالب حالة إريكسن الذي انهار على أرض الملعب خلال مباراة الدنمارك وفنلندا (0-1)، يوم 12 يونيو 2021، وبعد 285 يومًا، استأنف النجم الدنماركي المنافسة مع مانشستر يونايتد، ويلعب حتى يومنا هذا في دوري تشتهر بكثافة مبارياته رغم التحفظات التي أبديت بعد تعرضه لتلك الأزمة الصحية الحادة، ويمكن أن يكون هذا المثال بمثابة أمل قوّي لبن طالب.

نبيل بن طالب، فيتو

كيف يستعد بن طالب للعودة للملاعب؟

واستعان نبيل بن طالب من أجل هدف العودة إلى الملاعب بخدمات أخصائي قلب مقيم في مدينة أمستردام، مع بروتوكول تعافي يتطلب المرور بخمس مراحل، وحسب "ليكيب"، وصل النجم الجزائري إلى المرحلة الثالثة، وأشارت: "إنّه يتقدم بهدوء وقد تم السماح له باستئناف النشاط البدني القوّي إلى حد ما. هذه الخطوة الثالثة تسمح له بالعودة إلى الملاعب".

من جانبه، بدا أوليفييه ليتانج هادئًا بشأن عودة لاعبه الجزائري إلى الملاعب، حيث صرح للصحيفة ذاتها: "صحة نبيل بن طالب هي أولويتنا القصوى والباقي أمر ثانوي. إذا كان هناك أدنى خطر فإننا سنوقف كل شيء"، وأوضح: "علاوة على ذلك نحن لا نترك أي شيء للصدفة".

وزاد: "مؤخرًا تحدث طبيبه مع خبراء بلجيكيين وفرنسيين وهولنديين لتقييم تطور حالته الصحية، ورأى المختصون المعنيون أن تعافيه يسير بشكل جيّد، وهو ما يبعث على الاطمئنان بشأن احتمال عودته إلى الملاعب".

وأوضح: ''لدينا حلم مجنون، قد نكون أول ناد في فرنسا يعيد لاعبًا إلى الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب. علمًا أن هذا الأمر تم السماح به في إسبانيا وهولندا.. إنه أمر جدي للغاية"، ويحتاج نادي ليل وبن طالب إلى موافقة تاريخية من اللجنة الطبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، التي لا تسمح بعد للاعبين الذين يستخدمون جهاز تنظيم ضربات القلب التلقائي بلعب كرة قدم الاحترافية.

عقد نبيل بن طالب مع ليل

جدير بالذكر أن عقد نبيل بن طالب مع ليل يمتد حتى 30 يونيو 2026، علمًا بأنه انتقل للعب في فريق الشمال الفرنسي صيف 2023 قادمًا من أنجيه بصفقة قُدّرت قيمتها 4.5 ملايين يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في شؤون سوق انتقالات اللاعبين.