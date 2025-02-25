الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

إخماد حريق اندلع في أشجار الغاب بجوار السكة الحديد فى الغربية "صور"

إخماد حريق اندلع
إخماد حريق اندلع في أشجار الغاب بجوار السكة الحديد بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية من إخماد حريق شب فى أشجار الغاب والحشائش بجوار السكة الحديد أمام إحدى المدارس بناحية قرية مسهلة مدينة السنطة.

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بلاغ بنشوب حريق 

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل منطقة مجاورة السكة الحديد.

حريق بمنطقة بها أشجار وغاب

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة بـ محافظة الغربية ورئيسة وسكرتير الوحدة المحلية بمسهلة، إلى مكان البلاغ وتبين نشوب حريق بمنطقة بها أشجار وغاب أمام المدرسة الإبتدائية وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني 

 

السيطرة على الحريق

وتم إخماد الحريق وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق قيام أحد الأشخاص بإلقاء عقب سيجارة مشتعلة ما أدي إلى اشتعال النيران فى الغاب ولم يسفر الحريق عن  إصابات أو خسائر مادية أو بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

 

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